Claudio Torrejon kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Torrejon Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudio Torrejon adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudio Torrejon Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudio Torrejon 14 Mayıs 1993 tarihinde Florida şehrinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Peru,Amerika Birleşik Devletleri uyrukludur.Gerçek adı da Claudio Fermín Torrejón Tineo şeklindedir.

Haberin Devamı

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudio Torrejon Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fetama Sports Management yapmaktadır. Claudio Torrejon, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club Cienciano futbol takımında oynamaktadır. Club Cienciano takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Claudio Torrejon'nin Club Cienciano ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Claudio Torrejon Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/ctorrejon14

http://www.instagram.com/claudiotorrejon14/

Haberin Devamı

http://www.facebook.com/claudio.torrejontineo

Claudio Torrejon Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudio Torrejon isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 325 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 325 Bin € kadar çıkmıştır.

Claudio Torrejon Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudio Torrejon futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2013 yılında U. San Martín

1 Ocak 2015 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2015 yılında Ulisses

1 Ocak 2016 yılında Banants

20 Ocak 2017 yılında CA Fénix

1 Temmuz 2017 yılında CCD Cerceda

1 Temmuz 2018 yılında Sport Huancayo

1 Temmuz 2019 yılında Sport Boys

1 Ocak 2023 yılında Cienciano

Claudio Torrejon Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudio Torrejon şuan Club Cienciano takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik.