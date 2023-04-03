Claudio Torres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Torres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudio Torres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudio Torres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudio Torres 30 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. 1,78 m boyundadır. Şili uyrukludur.Gerçek adı da Claudio Gerardo Torres Gaete şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudio Torres Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Fernando Felicevich yapmaktadır. Claudio Torres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Huachipato FC U20 futbol takımında oynamaktadır. Huachipato FC U20 takımına - tarihinde katılmıştır. Claudio Torres'nin Huachipato FC U20 ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Claudio Torres Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudio Torres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 150 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Claudio Torres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudio Torres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudio Torres şuan Huachipato FC U20 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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