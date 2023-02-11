Claudio Vega kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudio Vega Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudio Vega adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudio Vega Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudio Vega 6 Ekim 1988 tarihinde doğmuştur. 1,80 m boyundadır. Aslen Arjantin uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudio Vega Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Claudio Vega, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Chaco For Ever futbol takımında oynamaktadır. Chaco For Ever takımına 28 Mayıs 2022 tarihinde katılmıştır. Claudio Vega'nin Chaco For Ever ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Claudio Vega Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Claudio Vega isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 100 Bin € kadar çıkmıştır.

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Claudio Vega Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudio Vega futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında Deportes Temuco

1 Ocak 2013 yılında S. Lorenzo Alem

1 Temmuz 2014 yılında Bilinmiyor

1 Ocak 2015 yılında Concepcion FC

1 Ocak 2016 yılında Bilinmiyor

1 Temmuz 2016 yılında San Martín (T)

1 Temmuz 2017 yılında Deportivo Madry

3 Ocak 2018 yılında CSD San Jorge

18 Aralık 2018 yılında CA Güemes

1 Ocak 2022 yılında CA Mitre

28 Mayıs 2022 yılında Chaco For Ever

28 Mayıs 2022 yılında Chaco For Ever

Claudio Vega Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudio Vega şuan Chaco For Ever takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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