Claudiu Apro kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudiu Apro Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudiu Apro adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudiu Apro Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudiu Apro 15 Nisan 1996 tarihinde Gătaia şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudiu Apro Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Invicti Group yapmaktadır. Claudiu Apro, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AFK Csikszereda Miercurea Ciuc futbol takımında oynamaktadır. AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımına 28 Temmuz 2020 tarihinde katılmıştır. Claudiu Apro'nin AFK Csikszereda Miercurea Ciuc ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Claudiu Apro Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudiu Apro isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 175 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 225 Bin € kadar çıkmıştır.

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Claudiu Apro Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudiu Apro futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2016 yılında Ripensia

28 Temmuz 2020 yılında Csikszereda

Claudiu Apro Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudiu Apro şuan AFK Csikszereda Miercurea Ciuc takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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