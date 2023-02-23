Claudiu Belu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudiu Belu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudiu Belu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudiu Belu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudiu Belu 7 Kasım 1993 tarihinde Timişoara şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Claudiu Belu-Iordache şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudiu Belu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SPOCS Global Sports yapmaktadır. Claudiu Belu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Rapid 1923 futbol takımında oynamaktadır. FC Rapid 1923 takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Claudiu Belu'nin FC Rapid 1923 ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Claudiu Belu Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.facebook.com/clau.belu

Claudiu Belu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudiu Belu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 650 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.20 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Claudiu Belu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudiu Belu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2011 yılında P. Timisoara B

1 Ocak 2012 yılında Poli. Timisoara

1 Temmuz 2012 yılında Concordia

1 Temmuz 2013 yılında ACS Poli

8 Temmuz 2016 yılında ASA 2013 Tg. Ms

12 Ocak 2017 yılında Astra Giurgiu

1 Temmuz 2019 yılında FCSB

24 Ocak 2020 yılında FC Voluntari

10 Ağustos 2020 yılında FCSB

15 Ağustos 2020 yılında FC Hermannstadt

1 Temmuz 2021 yılında FC Rapid 1923

Claudiu Belu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudiu Belu şuan FC Rapid 1923 takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Claudiu Belu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Romanya U21 takımında 14 numaralı formasıyla 21 Mart 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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