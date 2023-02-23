Claudiu Chindris kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudiu Chindris Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudiu Chindris adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudiu Chindris Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudiu Chindris 17 Mayıs 1999 tarihinde Suciu de Sus şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Claudiu Ionuț Chindriș şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudiu Chindris Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Wonder Sports yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Unirea Dej futbol takımında oynamaktadır. Unirea Dej takımına 8 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Claudiu Chindris'nin Unirea Dej ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Claudiu Chindris Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudiu Chindris isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Claudiu Chindris Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudiu Chindris futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2018 yılında FC U Craiova

1 Eylül 2020 yılında Somuz Falticeni

8 Temmuz 2021 yılında Unirea Dej

Claudiu Chindris Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudiu Chindris şuan Unirea Dej takımında oynamakta ve 12 numaralı formayı giymektedir.

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