Claudiu Dragu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudiu Dragu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudiu Dragu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudiu Dragu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudiu Dragu 29 Ocak 1992 tarihinde Măcin şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Claudiu Cristian Dragu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudiu Dragu Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini 4Future Sport Management ltd yapmaktadır. Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACS Viitorul P. Targu Jiu futbol takımında oynamaktadır. ACS Viitorul P. Targu Jiu takımına 5 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Claudiu Dragu'nin ACS Viitorul P. Targu Jiu ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Claudiu Dragu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudiu Dragu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Claudiu Dragu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudiu Dragu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Univ. Craiova

1 Temmuz 2014 yılında Delta Dobrogea

1 Ağustos 2018 yılında FC Farul 1920

20 Ağustos 2018 yılında AFC Turris

1 Temmuz 2019 yılında FC U Craiova

1 Ekim 2020 yılında CS Afumati

15 Temmuz 2021 yılında Astra Giurgiu

15 Şubat 2022 yılında CSA Steaua

5 Temmuz 2022 yılında Viitorul Tg.Jiu

Claudiu Dragu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudiu Dragu şuan ACS Viitorul P. Targu Jiu takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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