Claudiu Keseru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudiu Keseru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Claudiu Keseru kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Claudiu Keseru ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Claudiu Keseru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudiu Keseru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Claudiu Keseru kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudiu Keseru Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudiu Keseru adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudiu Keseru Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudiu Keseru 2 Aralık 1986 tarihinde Oradea şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Claudiu Andrei Keșerü şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudiu Keseru Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Claudiu Keseru, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Claudiu Keseru'nin UTA Arad ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Claudiu Keseru Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudiu Keseru isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 600 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 4.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Claudiu Keseru Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudiu Keseru futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2003 yılında FC Nantes

22 Ocak 2008 yılında Lib.-St.-Seurin

30 Haziran 2008 yılında FC Nantes

31 Ocak 2009 yılında Tours FC

30 Haziran 2009 yılında FC Nantes

1 Şubat 2010 yılında Angers SCO

30 Haziran 2010 yılında FC Nantes

8 Temmuz 2010 yılında Angers SCO

1 Temmuz 2013 yılında SC Bastia

9 Ocak 2014 yılında Steaua Bucarest

18 Şubat 2015 yılında Al-Gharafa SC

13 Ağustos 2015 yılında Ludogorets

31 Ağustos 2021 yılında FCSB

1 Temmuz 2022 yılında UTA Arad

Claudiu Keseru kimdir

Claudiu Keseru Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudiu Keseru şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 28 numaralı formayı giymektedir.

Claudiu Keseru Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya takımında 13 numaralı formasıyla 11 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 47 maçta 13 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 9 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 6 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Claudiu Keseru nereli

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