Claudiu Moisie kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudiu Moisie Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudiu Moisie adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudiu Moisie Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudiu Moisie 13 Mayıs 2000 tarihinde Pitești şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Claudiu Constantin Moisie şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudiu Moisie Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Claudiu Moisie, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

ACSC FC Arges futbol takımında oynamaktadır. ACSC FC Arges takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Claudiu Moisie'nin ACSC FC Arges ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Claudiu Moisie Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudiu Moisie isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 150 Bin € kadar çıkmıştır.

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Claudiu Moisie Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudiu Moisie futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

18 Eylül 2020 yılında Pandurii

1 Temmuz 2021 yılında FC Arges

1 Temmuz 2022 yılında Metaloglobus

26 Ocak 2023 yılında FC Arges

Claudiu Moisie Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudiu Moisie şuan ACSC FC Arges takımında oynamakta ve 26 numaralı formayı giymektedir.

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