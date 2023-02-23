Claudiu Negoescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudiu Negoescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Claudiu Negoescu kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Claudiu Negoescu ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Claudiu Negoescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudiu Negoescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Claudiu Negoescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudiu Negoescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudiu Negoescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudiu Negoescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudiu Negoescu 23 Mart 2003 tarihinde Bukarest şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da George Claudiu Negoescu şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudiu Negoescu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Catalin Sarmasan yapmaktadır. Claudiu Negoescu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

UTA Arad futbol takımında oynamaktadır. UTA Arad takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Claudiu Negoescu'nin UTA Arad ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Claudiu Negoescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudiu Negoescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

Claudiu Negoescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudiu Negoescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

27 Ağustos 2019 yılında SPAL U17

1 Temmuz 2020 yılında SJ Vaslui

5 Şubat 2021 yılında UTA Arad U19

1 Temmuz 2021 yılında UTA Arad

6 Eylül 2021 yılında Metaloglobus

30 Haziran 2022 yılında UTA Arad

Claudiu Negoescu kimdir

Claudiu Negoescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudiu Negoescu şuan UTA Arad takımında oynamakta ve 77 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

FCSB

Claudiu Negoescu Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Romanya U17 takımında 18 numaralı formasıyla 24 Ekim 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 1 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Claudiu Negoescu nereli

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