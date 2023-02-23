Claudiu Negoi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudiu Negoi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudiu Negoi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudiu Negoi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudiu Negoi 26 Haziran 2004 tarihinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudiu Negoi Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Concordia Chiajna futbol takımında oynamaktadır. Concordia Chiajna takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Claudiu Negoi'nin Concordia Chiajna ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Claudiu Negoi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudiu Negoi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Claudiu Negoi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudiu Negoi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2021 yılında Modelu

30 Haziran 2022 yılında ACS Prosport

1 Temmuz 2022 yılında Concordia

30 Haziran 2023 yılında ACS Prosport

Claudiu Negoi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudiu Negoi şuan Concordia Chiajna takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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