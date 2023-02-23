Claudiu Petrila kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudiu Petrila Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudiu Petrila adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudiu Petrila Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudiu Petrila 7 Kasım 2000 tarihinde Sânnicolau Român şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Claudiu Adrian Mihai Petrila şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudiu Petrila Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini GSM SRL yapmaktadır. Claudiu Petrila, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

CFR Cluj futbol takımında oynamaktadır. CFR Cluj takımına 1 Kasım 2018 tarihinde katılmıştır. Claudiu Petrila'nin CFR Cluj ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Claudiu Petrila Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudiu Petrila isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 2.00 milyon euro'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Claudiu Petrila Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudiu Petrila futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında FC Bihor U19

1 Temmuz 2017 yılında CFR Cluj U19

1 Kasım 2018 yılında CFR Cluj

5 Ekim 2020 yılında Sepsi OSK

30 Haziran 2021 yılında CFR Cluj

Claudiu Petrila Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudiu Petrila şuan CFR Cluj takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Claudiu Petrila Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

LPS Bihor Oradea

Romanya takımında 11 numaralı formasıyla 17 Kasım 2022 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 1 maçta 0 gol atmıştır.

Romanya U21 takımında 7 numaralı formasıyla 13 Ekim 2020 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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