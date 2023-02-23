Claudiu Zamfirescu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Claudiu Zamfirescu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Claudiu Zamfirescu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Claudiu Zamfirescu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Claudiu Zamfirescu 3 Ekim 1998 tarihinde Balș şehrinde doğmuştur. Romanya uyrukludur.Gerçek adı da Claudiu Florin Zamfirescu şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Claudiu Zamfirescu Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Claudiu Zamfirescu, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Ripensia Timisoara futbol takımında oynamaktadır. Ripensia Timisoara takımına 2 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Claudiu Zamfirescu'nin Ripensia Timisoara ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Claudiu Zamfirescu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Claudiu Zamfirescu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Claudiu Zamfirescu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Claudiu Zamfirescu futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

21 Temmuz 2017 yılında CSA Steaua

30 Haziran 2018 yılında Academia Hagi

1 Ağustos 2018 yılında CSA Steaua

30 Haziran 2019 yılında Academia Hagi

1 Temmuz 2021 yılında Metalul Buzau

2 Temmuz 2022 yılında Ripensia

Claudiu Zamfirescu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Claudiu Zamfirescu şuan Ripensia Timisoara takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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