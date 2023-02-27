Clayton De Sousa kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clayton De Sousa Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clayton De Sousa adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clayton De Sousa Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clayton De Sousa 24 Şubat 1988 tarihinde Luxemburg-Stadt şehrinde doğmuştur. Lüksemburg,Yeşil Burun Adaları uyrukludur.Gerçek adı da Clayton de Sousa Moreira şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clayton De Sousa Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Danışmanı yok yapmaktadır. Clayton De Sousa, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Mondercange futbol takımında oynamaktadır. FC Mondercange takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Clayton De Sousa'nin FC Mondercange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Clayton De Sousa Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clayton De Sousa isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 125 Bin € kadar çıkmıştır.

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Clayton De Sousa Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clayton De Sousa futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2007 yılında Jeunesse Esch

1 Temmuz 2014 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2019 yılında Jeunesse Esch

1 Temmuz 2022 yılında Mondercange

Clayton De Sousa Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clayton De Sousa şuan FC Mondercange takımında oynamakta ve 2 numaralı formayı giymektedir.

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