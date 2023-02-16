Clayton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clayton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clayton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clayton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clayton 23 Ekim 1995 tarihinde Rio de Janeiro şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Clayton da Silveira da Silva şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clayton Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FMA Everest yapmaktadır. Clayton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Londrina Esporte Clube (PR) futbol takımında oynamaktadır. Londrina Esporte Clube (PR) takımına 1 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Clayton'nin Londrina Esporte Clube (PR) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Clayton Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/claytonoficial23/

Clayton Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clayton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 350 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 5.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Clayton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clayton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

6 Kasım 2012 yılında Figueirense FC

23 Şubat 2016 yılında Atlético-MG

22 Mart 2017 yılında Corinthians

23 Ağu 2017 yılında Atlético-MG

10 Ağu 2018 yılında EC Bahia

8 Ağu 2019 yılında Atlético-MG

6 Eylül 2019 yılında Vasco da Gama

31 Aralık 2019 yılında Atlético-MG

25 Haziran 2020 yılında Kulüpsüz

6 Ekim 2020 yılında Dinamo Kiev

29 Eylül 2021 yılında CSA

1 Ocak 2023 yılında Londrina-PR

Clayton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clayton şuan Londrina Esporte Clube (PR) takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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