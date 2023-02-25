Clayton Lewis kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clayton Lewis Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clayton Lewis adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clayton Lewis Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clayton Lewis 12 Şubat 1997 tarihinde Wellington şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Yeni Zelanda uyrukludur.Gerçek adı da Clayton Rhys Lewis şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clayton Lewis Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Football Asset Management yapmaktadır. Clayton Lewis, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Wellington Phoenix futbol takımında oynamaktadır. Wellington Phoenix takımına 23 Ekim 2020 tarihinde katılmıştır. Clayton Lewis'nin Wellington Phoenix ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Clayton Lewis Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/clayton.lewis/

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Clayton Lewis Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clayton Lewis isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 450 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 450 Bin € kadar çıkmıştır.

Clayton Lewis Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clayton Lewis futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2013 yılında Team Wellington

1 Temmuz 2014 yılında Wanderers SC

1 Temmuz 2015 yılında Auckland City

3 Ekim 2017 yılında Scunthorpe Utd.

1 Temmuz 2019 yılında Auckland City

23 Ekim 2020 yılında Wellington P.

Clayton Lewis Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clayton Lewis şuan Wellington Phoenix takımında oynamakta ve 23 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Clayton Lewis Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Wellington Olympic

Yeni Zelanda takımında 15 numaralı formasıyla 31 Mart 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 21 maçta 1 gol atmıştır.

Yeni Zelanda U23 takımında 10 numaralı formasıyla 3 Temmuz 2015 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 3 gol atmıştır.

Yeni Zelanda Olimpiyat takımında 6 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

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