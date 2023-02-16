Clemens Fandrich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clemens Fandrich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Clemens Fandrich kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Clemens Fandrich ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Clemens Fandrich kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clemens Fandrich Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clemens Fandrich adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clemens Fandrich Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clemens Fandrich 10 Ocak 1991 tarihinde Berlin şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Almanya uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clemens Fandrich Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Unique Sports Group yapmaktadır. Clemens Fandrich, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rot-Weiss Essen futbol takımında oynamaktadır. Rot-Weiss Essen takımına 26 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Clemens Fandrich'nin Rot-Weiss Essen ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Clemens Fandrichboyu ve yaşı kaç

Clemens Fandrich Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clemens Fandrich isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 275 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 750 Bin € kadar çıkmıştır.

Clemens Fandrich Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clemens Fandrich futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2008 yılında E. Cottbus U19

1 Ekim 2009 yılında E. Cottbus II

1 Aralık 2009 yılında Energie Cottbus

6 Ocak 2013 yılında RB Leipzig

12 Ocak 2015 yılında Aue

30 Haziran 2015 yılında RB Leipzig

1 Temmuz 2015 yılında FC Luzern

1 Temmuz 2016 yılında Aue

26 Ağu 2022 yılında RW Essen

Clemens Fandrich kimdir

Clemens Fandrich Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clemens Fandrich şuan Rot-Weiss Essen takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

LSC 1901 (1995-1997), BSV Cottbus Ost (1997-2000), FC Energie Cottbus (2000-9/2009)

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Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Clemens Fandrich nereli

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