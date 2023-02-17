Clemens Hubmann kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clemens Hubmann Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clemens Hubmann adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clemens Hubmann Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clemens Hubmann 3 Şubat 2001 tarihinde doğmuştur. Avusturya uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clemens Hubmann Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Alliance Sportsmanagement AG yapmaktadır. Clemens Hubmann, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Floridsdorfer AC futbol takımında oynamaktadır. Floridsdorfer AC takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Clemens Hubmann'nin Floridsdorfer AC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Clemens Hubmann Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clemens Hubmann isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 300 Bin € kadar çıkmıştır.

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Clemens Hubmann Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clemens Hubmann futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ağu 2008 yılında W. Innsbruck J.

1 Temmuz 2015 yılında AKA Tirol U15

1 Temmuz 2016 yılında AKA Tirol U16

1 Temmuz 2017 yılında FC Wacker II

1 Temmuz 2019 yılında FC Wacker

27 Nisan 2022 yılında Kulüpsüz

1 Temmuz 2022 yılında FAC

Clemens Hubmann Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clemens Hubmann şuan Floridsdorfer AC takımında oynamakta ve 8 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Clemens Hubmann Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

SV Aldrans (01/2007-), FC Wacker Innsbruck, AKA Tirol

Avusturya U19 takımında 15 numaralı formasıyla 6 Eylül 2019 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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