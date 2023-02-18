Clement Awounyo kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clement Awounyo Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clement Awounyo adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clement Awounyo Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clement Awounyo 29 Nisan 1998 tarihinde Accra şehrinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clement Awounyo Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Clement Awounyo, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

HNK Vukovar 1991 futbol takımında oynamaktadır. HNK Vukovar 1991 takımına 3 Mart 2022 tarihinde katılmıştır. Clement Awounyo'nin HNK Vukovar 1991 ile sözleşmesi 15 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Clement Awounyo Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clement Awounyo isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Clement Awounyo Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clement Awounyo futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

3 Mart 2022 yılında NK Vukovar 1991

Clement Awounyo Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clement Awounyo şuan HNK Vukovar 1991 takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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