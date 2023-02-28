Clement Bayiha kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clement Bayiha Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clement Bayiha adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clement Bayiha Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clement Bayiha 8 Mart 1999 tarihinde Yaoundé şehrinde doğmuştur. 1,73 m boyundadır. Kanada,Fransa uyrukludur.Gerçek adı da Clément Yvan Landry Bayiha şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clement Bayiha Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini ATG Sports yapmaktadır. Clement Bayiha, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

York United FC futbol takımında oynamaktadır. York United FC takımına 31 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Clement Bayiha'nin York United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Clement Bayiha Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/clemssz/

Clement Bayiha Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clement Bayiha isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Clement Bayiha Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clement Bayiha futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2018 yılında Ottawa Fury

25 Temmuz 2018 yılında Montreal

31 Temmuz 2018 yılında Ottawa Fury

1 Ocak 2019 yılında Montreal

4 Mart 2022 yılında HamKam

31 Ocak 2023 yılında York United

Clement Bayiha Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clement Bayiha şuan York United FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Clement Bayiha Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Kanada U20 takımında 7 numaralı formasıyla 2 Kasım 2018 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 1 gol atmıştır.

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