Clement Billemaz kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clement Billemaz Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clement Billemaz adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clement Billemaz Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clement Billemaz 22 Eylül 1998 tarihinde Lyon şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clement Billemaz Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Sébastien Cagnet yapmaktadır. Clement Billemaz, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Annecy futbol takımında oynamaktadır. FC Annecy takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Clement Billemaz'nin FC Annecy ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Clement Billemaz Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Clement Billemaz isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Clement Billemaz Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clement Billemaz futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2016 yılında Dijon FCO B

1 Temmuz 2019 yılında Louh.-Cuiseaux

1 Temmuz 2022 yılında FC Annecy

Clement Billemaz Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clement Billemaz şuan FC Annecy takımında oynamakta ve 22 numaralı formayı giymektedir.

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