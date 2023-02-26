Clement Bio kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clement Bio Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clement Bio adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clement Bio Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clement Bio 3 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clement Bio Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Nsoatreman FC futbol takımında oynamaktadır. Nsoatreman FC takımına - tarihinde katılmıştır. Clement Bio'nin Nsoatreman FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Clement Bio Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clement Bio isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Clement Bio Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clement Bio Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clement Bio şuan Nsoatreman FC takımında oynamakta ve 1 numaralı formayı giymektedir.

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