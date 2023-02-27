Clement Couturier kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clement Couturier Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clement Couturier adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clement Couturier Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clement Couturier 13 Eylül 1993 tarihinde Chaumont şehrinde doğmuştur. 1,83 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clement Couturier Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Aile üyesi yapmaktadır. Clement Couturier, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Swift Hesperange futbol takımında oynamaktadır. Swift Hesperange takımına 19 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Clement Couturier'nin Swift Hesperange ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Clement Couturier Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://twitter.com/COUTURIERCleme2

Clement Couturier Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clement Couturier isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 600 Bin € kadar çıkmıştır.

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Clement Couturier Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clement Couturier futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2014 yılında FC Montceau B.

30 Ağustos 2015 yılında ASM Belfort

1 Temmuz 2016 yılında FC Chambly Oise

1 Temmuz 2017 yılında Les Herbiers VF

1 Temmuz 2018 yılında F91 Dudelange

1 Temmuz 2019 yılında RE Virton

8 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

20 Ocak 2021 yılında Bastia-Borgo

19 Temmuz 2021 yılında Hesperange

Clement Couturier Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clement Couturier şuan Swift Hesperange takımında oynamakta ve 5 numaralı formayı giymektedir.

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