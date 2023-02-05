Clement Depres kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clement Depres Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clement Depres adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clement Depres Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clement Depres 25 Kasım 1994 tarihinde Nîmes şehrinde doğmuştur. 1,88 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clement Depres Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Global Compensation yapmaktadır. Clement Depres, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Rodez AF futbol takımında oynamaktadır. Rodez AF takımına 1 Temmuz 2021 tarihinde katılmıştır. Clement Depres'nin Rodez AF ile sözleşmesi 30 Haziran 2024 tarihinde bitmektedir.

Clement Depres Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/ldeaux8/

Clement Depres Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Clement Depres isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 500 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Clement Depres Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clement Depres futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Nîmes Olympique

31 Ekim 2016 yılında LB Châteauroux

30 Haziran 2017 yılında Nîmes Olympique

1 Temmuz 2021 yılında Rodez AF

Clement Depres Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clement Depres şuan Rodez AF takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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