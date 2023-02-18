Clement İkenna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clement İkenna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Clement İkenna kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Clement İkenna ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

YAYINLAMA
Google News
Clement İkenna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clement İkenna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clement İkenna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clement İkenna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clement İkenna 16 Mart 2003 tarihinde Port Harcourt şehrinde doğmuştur.  Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Clement Ferdinard Chigozie Ikenna şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clement İkenna Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KCG SPORTING MANAGEMENT yapmaktadır. Clement İkenna, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dubrava Tim kabel futbol takımında oynamaktadır. NK Dubrava Tim kabel takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Clement İkenna'nin NK Dubrava Tim kabel ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Clement İkennaboyu ve yaşı kaç

Clement İkenna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clement İkenna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

Clement İkenna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clement İkenna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ekim 2021 yılında NK Zagorec U19

13 Temmuz 2022 yılında NK Dubrava ZG

Clement İkenna kimdir

Clement İkenna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clement İkenna şuan NK Dubrava Tim kabel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Clement İkenna Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir? 

Nijerya U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Clement İkenna nereli

0
0
0
0
0
0
0
👍
👎
😍
😥
😱
😂
😡
HABERE YORUM KATMAK İÇİN TIKLAYIN
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Trabzonspor - Basel maçına neden gitmedi? Ahmet Nur Çebi nerede?
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Taraftarlar depremzedeler için "Tek Yürek" oldu! Trabzonspor'un sergilediği koreografi görenleri duygulandırdı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Bugün hangi maçlar var, hangi kanalda, saat kaçta? 16 Şubat 2023 Perşembe maç programı
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Kaptan Erdem Özgenç açıkladı! Pendiksporlu futbolculardan Türkiye Tek Yürek yardım kampanyasına 500 bin TL bağış
Son Haberler
Tin Dzaferovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tin Dzaferovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Tin Dzaferovic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Tin Dzaferovic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Josip Calusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Calusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Josip Calusic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Josip Calusic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Peter Agba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Agba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Peter Agba kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Peter Agba Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nemanja Stojic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Stojic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nemanja Stojic kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Nemanja Stojic Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Merih Demiral, futbolun birleştirici gücünü kullandı! Depremzedeler için dünyaca ünlü yıldızların formalarını sattı!
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Trabzonspor, Basel maçında depremzedeler için susacak! O dakikadan sonra hep bir ağızdan aynı şey söylenecek
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Acun Ilıcalı duyurdu: Trabzonspor - Basel maçı, TV8'den yayınlanacak! Reklam gelirleri depremzedelere şifa olacak
Çok Okunanlar
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Ecevit ile çalışan Hulki Cevizoğlu, 1999 depremini anlattı: "Devlet neredeyse 1 hafta olay yerinden haber alıp topluma bildirememişti"
Strahinja Erakovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Erakovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Strahinja Erakovi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Strahinja Erakovi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Nilsen isminin anlamı nedir, Nilsen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Nilsen isminin anlamı nedir, Nilsen ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tapduk isminin anlamı nedir, Tapduk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
Tapduk isminin anlamı nedir, Tapduk ne demektir? Kuranda geçiyor mu?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
TFF açıkladı! Ligden çekilme talebinde bulunan takımların akıbeti belli oldu! Ligler nasıl devam edecek?
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Formasını isteyen taraftara montunu verdi! "Bu formayı sana veremeyiz, Türkiye'ye yardım edeceğiz"
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Son dakika | TFF Başkanı Büyükekşi açıkladı: Maçların başlama tarihi belli oldu, Hatayspor ligden çekildi
Yorumlananlar
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Gassal (Ölü Yıkayan) Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Çöpçü Maaşı Ne Kadar? 2023 İş İlanları ve Maaşları
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Ekşi Sözlük'te büyük skandal! Selçuk Bayraktar'ı idamla tehdit ettiler!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!
Haluk Levent'ten korkutan haber! Trafik kazası geçirdi!