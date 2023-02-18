Clement İkenna kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clement İkenna Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clement İkenna adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clement İkenna Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clement İkenna 16 Mart 2003 tarihinde Port Harcourt şehrinde doğmuştur. Nijerya uyrukludur.Gerçek adı da Clement Ferdinard Chigozie Ikenna şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clement İkenna Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini KCG SPORTING MANAGEMENT yapmaktadır. Clement İkenna, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

NK Dubrava Tim kabel futbol takımında oynamaktadır. NK Dubrava Tim kabel takımına 13 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Clement İkenna'nin NK Dubrava Tim kabel ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Clement İkenna Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clement İkenna isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 200 Bin € kadar çıkmıştır.

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Clement İkenna Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clement İkenna futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

8 Ekim 2021 yılında NK Zagorec U19

13 Temmuz 2022 yılında NK Dubrava ZG

Clement İkenna Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clement İkenna şuan NK Dubrava Tim kabel takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Clement İkenna Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Nijerya U17 takımında 5 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 2 maçta 0 gol atmıştır.

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