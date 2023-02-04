Clement Michelin kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clement Michelin Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clement Michelin adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clement Michelin Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clement Michelin 11 Mayıs 1997 tarihinde Montauban şehrinde doğmuştur. 1,79 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clement Michelin Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini score agencies yapmaktadır. Clement Michelin, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Girondins Bordeaux futbol takımında oynamaktadır. Girondins Bordeaux takımına 1 Eylül 2022 tarihinde katılmıştır. Clement Michelin'nin Girondins Bordeaux ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Clement Michelin Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/clementmichelin/

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Clement Michelin Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Clement Michelin isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 2.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Clement Michelin Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clement Michelin futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2015 yılında Toulouse B

6 Ekim 2016 yılında Toulouse

30 Ağu 2018 yılında AC Ajaccio

30 Haziran 2019 yılında Toulouse

1 Temmuz 2019 yılında Lens

5 Ağu 2021 yılında AEK Atina

1 Eylül 2022 yılında G. Bordeaux

30 Haziran 2023 yılında AEK Atina

Clement Michelin Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clement Michelin şuan Girondins Bordeaux takımında oynamakta ve 34 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Clement Michelin Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

AS Savennes Verdun (2003-2004), Coquelicots Montechois (2004-2006), Toulouse (2007-2016)

Fransa U17 takımında 2 numaralı formasıyla 27 Ekim 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 6 maçta 1 gol atmıştır.

Fransa Olimpiyat takımında 13 numaralı formasıyla 22 Temmuz 2021 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 3 maçta 0 gol atmıştır.

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