Clement Tainmont kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clement Tainmont Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Clement Tainmont kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Clement Tainmont ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Clement Tainmont kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clement Tainmont Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clement Tainmont adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clement Tainmont Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clement Tainmont 12 Şubat 1986 tarihinde Valenciennes şehrinde doğmuştur. 1,85 m boyundadır. Fransa uyrukludur.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clement Tainmont Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Creative & Management Group yapmaktadır. Clement Tainmont, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Royal Francs Borains futbol takımında oynamaktadır. Royal Francs Borains takımına 3 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Clement Tainmont'nin Royal Francs Borains ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Clement Tainmontboyu ve yaşı kaç

Clement Tainmont Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clement Tainmont isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 100 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 1.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

Clement Tainmont Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clement Tainmont futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Stade Reims

1 Temmuz 2010 yılında Amiens SC

30 Haziran 2011 yılında Stade Reims

1 Temmuz 2012 yılında LB Châteauroux

28 Ocak 2014 yılında RSC Charleroi

3 Ocak 2018 yılında KV Mechelen

1 Temmuz 2020 yılında Kulüpsüz

13 Temmuz 2021 yılında Mouscron

1 Temmuz 2022 yılında Kulüpsüz

3 Ocak 2023 yılında Francs Borains

Clement Tainmont kimdir

Clement Tainmont Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clement Tainmont şuan Royal Francs Borains takımında oynamakta ve 7 numaralı formayı giymektedir.

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Clement Tainmont nereli

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