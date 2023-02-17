Clement Vanoirbeck kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clement Vanoirbeck Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clement Vanoirbeck adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clement Vanoirbeck Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clement Vanoirbeck 16 Nisan 2004 tarihinde doğmuştur. Belçika uyrukludur.Gerçek adı da Clément Séverin Vanoirbeck şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clement Vanoirbeck Orta saha - Önlibero mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Clement Vanoirbeck, {oyuncu-ayak}

Hangi Takımda Top Oynuyor?

RFC Lüttich futbol takımında oynamaktadır. RFC Lüttich takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Clement Vanoirbeck'nin RFC Lüttich ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Clement Vanoirbeck Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clement Vanoirbeck isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri {guncel-piyasa-degeri}'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise {maksimum-deger} kadar çıkmıştır.

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Clement Vanoirbeck Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clement Vanoirbeck futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında RFC Lüttich

Clement Vanoirbeck Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clement Vanoirbeck şuan RFC Lüttich takımında oynamakta ve 3 numaralı formayı giymektedir.

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