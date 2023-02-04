Clement Vidal kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clement Vidal Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clement Vidal adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clement Vidal Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clement Vidal 18 Haziran 2000 tarihinde Montpellier şehrinde doğmuştur. 1,81 m boyundadır. Aslen Fransa uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clement Vidal Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini firsteleven ISM yapmaktadır. Clement Vidal, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

AC Ajaccio futbol takımında oynamaktadır. AC Ajaccio takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Clement Vidal'nin AC Ajaccio ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Clement Vidal Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/clementvidal_5/

Clement Vidal Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Clement Vidal isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 1.50 milyon euro'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 1.50 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Clement Vidal Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clement Vidal futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2019 yılında Montpellier

1 Temmuz 2021 yılında AC Ajaccio

30 Haziran 2022 yılında Montpellier

1 Temmuz 2022 yılında AC Ajaccio

Clement Vidal Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clement Vidal şuan AC Ajaccio takımında oynamakta ve 15 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

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