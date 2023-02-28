Clementino Gonzalez kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clementino Gonzalez Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clementino Gonzalez adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clementino Gonzalez Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clementino Gonzalez 4 Haziran 1990 tarihinde Teribeyte şehrinde doğmuştur. 1,86 m boyundadır. Paraguay uyrukludur.Gerçek adı da Clementino González Martínez şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clementino Gonzalez Forvet - Santrafor mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Clementino Gonzalez, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Club General Caballero (JLM) futbol takımında oynamaktadır. Club General Caballero (JLM) takımına 1 Ocak 2021 tarihinde katılmıştır. Clementino Gonzalez'nin Club General Caballero (JLM) ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Clementino Gonzalez Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clementino Gonzalez isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 125 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 175 Bin € kadar çıkmıştır.

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Clementino Gonzalez Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clementino Gonzalez futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

26 Ocak 2015 yılında Central

1 Ağustos 2015 yılında River Plate

1 Şubat 2017 yılında Central

24 Temmuz 2018 yılında Liverpool FC

7 Ocak 2020 yılında Guaireña FC

1 Ocak 2021 yılında Gen. Caballero

Clementino Gonzalez Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clementino Gonzalez şuan Club General Caballero (JLM) takımında oynamakta ve 9 numaralı formayı giymektedir.

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