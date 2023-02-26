Clenn Afful kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clenn Afful Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clenn Afful adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clenn Afful Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clenn Afful 25 Aralık 1999 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clenn Afful Defans - Sağ Bek mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Berekum Chelsea FC futbol takımında oynamaktadır. Berekum Chelsea FC takımına 1 Ağustos 2022 tarihinde katılmıştır. Clenn Afful'nin Berekum Chelsea FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Clenn Afful Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clenn Afful isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 50 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Clenn Afful Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clenn Afful futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında Berekum Chelsea

Clenn Afful Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clenn Afful şuan Berekum Chelsea FC takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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