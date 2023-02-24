Clerismario kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clerismario Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Clerismario kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Clerismario ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Clerismario kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clerismario Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Clerismario kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clerismario Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clerismario adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clerismario Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clerismario 27 Temmuz 2001 tarihinde Valente, Bahia şehrinde doğmuştur. 1,77 m boyundadır. Brezilya uyrukludur.Gerçek adı da Clerismario Santos Rodrigus şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clerismario Forvet - Sol Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Clerismario, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Zeljeznicar Sarajevo futbol takımında oynamaktadır. FK Zeljeznicar Sarajevo takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Clerismario'nin FK Zeljeznicar Sarajevo ile sözleşmesi 1 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Clerismario Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clerismario isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 400 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 400 Bin € kadar çıkmıştır.

Clerismario Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clerismario futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

9 Ağustos 2019 yılında NK Dubrava ZG

31 Temmuz 2020 yılında Kozarska Dubica

5 Mart 2021 yılında Rudar Prijedor

1 Temmuz 2022 yılında Zeljeznicar

Clerismario kimdir

Clerismario Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clerismario şuan FK Zeljeznicar Sarajevo takımında oynamakta ve 20 numaralı formayı giymektedir.

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Clerismario nereli

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