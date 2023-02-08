Cleylton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cleylton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Cleylton kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Cleylton ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Cleylton kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Cleylton Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?
Cleylton

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Cleylton adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Cleylton Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Cleylton 19 Mart 1993 tarihinde Fortaleza şehrinde doğmuştur. 1,90 m boyundadır. Aslen Brezilya uyrukludur. Ülkesindeki gerçek adı José Cleylton de Morais dos Santos şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Cleylton Defans - Stoper mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini FF ASSESSORIA ESPORTIVA yapmaktadır. Cleylton, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Associação Chapecoense de Futebol futbol takımında oynamaktadır. Associação Chapecoense de Futebol takımına 9 Ağu 2022 tarihinde katılmıştır. Cleylton'nin Associação Chapecoense de Futebol ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Cleyltonboyu ve yaşı kaç

Cleylton Piyasa Değeri Ne Kadar, Bonservis Bedeli Nedir?

Cleylton isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun tüm zamanlardaki en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

Cleylton Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Cleylton futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

24 Temmuz 2017 yılında Belenenses

1 Temmuz 2018 yılında B SAD

1 Temmuz 2019 yılında Hatta Club

25 Kasım 2020 yılında Al-Khaldiya SC

15 Haziran 2021 yılında Ponte Preta

9 Ağu 2022 yılında Chapecoense

Cleylton kimdir

Cleylton Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Cleylton şuan Associação Chapecoense de Futebol takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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Cleylton nereli

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