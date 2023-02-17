Clint Leemans kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clint Leemans Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clint Leemans adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clint Leemans Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clint Leemans 15 Eylül 1995 tarihinde Veldhoven şehrinde doğmuştur. 1,89 m boyundadır. Hollanda uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clint Leemans Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini Key United yapmaktadır. Clint Leemans, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Viborg FF futbol takımında oynamaktadır. Viborg FF takımına 4 Ağu 2021 tarihinde katılmıştır. Clint Leemans'nin Viborg FF ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Clint Leemans Sosyal Medya Hesapları Nelerdir?

http://www.instagram.com/clintleemans/

Clint Leemans Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clint Leemans isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 700 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 2.00 milyon euroya kadar çıkmıştır.

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Clint Leemans Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clint Leemans futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Temmuz 2009 yılında Helmond Jgd.

30 Haziran 2010 yılında PSV U17

1 Temmuz 2012 yılında PSV U19

1 Temmuz 2013 yılında PSV U21

1 Temmuz 2016 yılında VVV-Venlo

13 Temmuz 2018 yılında PEC Zwolle

30 Ağu 2019 yılında RKC Waalwijk

30 Haziran 2020 yılında PEC Zwolle

27 Ocak 2021 yılında De Graafschap

30 Haziran 2021 yılında PEC Zwolle

4 Ağu 2021 yılında Viborg FF

Clint Leemans Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clint Leemans şuan Viborg FF takımında oynamakta ve 14 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Clint Leemans Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

RKVVO Oerle, PSV (2004-2013)

Hollanda U20 takımında 8 numaralı formasıyla 4 Eylül 2014 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 4 maçta 0 gol atmıştır.

Hollanda U19 takımında 8 numaralı formasıyla 26 Temmuz 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 9 maçta 1 gol atmıştır.

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