Clinton Antwi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clinton Antwi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clinton Antwi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clinton Antwi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clinton Antwi 6 Kasım 1999 tarihinde doğmuştur. 1,70 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clinton Antwi Orta saha - Orta saha sol mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini SH yapmaktadır. Clinton Antwi, Sol ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kuopion Palloseura futbol takımında oynamaktadır. Kuopion Palloseura takımına 7 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Clinton Antwi'nin Kuopion Palloseura ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Clinton Antwi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clinton Antwi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 250 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 500 Bin € kadar çıkmıştır.

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Clinton Antwi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clinton Antwi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2018 yılında Nordsjaell. U19

1 Temmuz 2018 yılında Nordsjaelland

23 Eylül 2020 yılında Esbjerg fB

30 Haziran 2021 yılında Nordsjaelland

7 Ocak 2022 yılında KuPS

Clinton Antwi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clinton Antwi şuan Kuopion Palloseura takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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