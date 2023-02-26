Clinton Appiah kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clinton Appiah Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clinton Appiah adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clinton Appiah Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clinton Appiah 20 Aralık 2004 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clinton Appiah Orta saha - Orta saha sağ mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Hearts of Oak futbol takımında oynamaktadır. Hearts of Oak takımına 11 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Clinton Appiah'nin Hearts of Oak ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Clinton Appiah Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clinton Appiah isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Clinton Appiah Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clinton Appiah futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ağustos 2022 yılında Bilinmiyor

11 Ocak 2023 yılında Hearts of Oak

Clinton Appiah Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clinton Appiah şuan Hearts of Oak takımında oynamakta ve 25 numaralı formayı giymektedir.

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