Clinton Duodu kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clinton Duodu Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clinton Duodu adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clinton Duodu Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clinton Duodu 20 Haziran 2005 tarihinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clinton Duodu Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Bechem United FC futbol takımında oynamaktadır. Bechem United FC takımına - tarihinde katılmıştır. Clinton Duodu'nin Bechem United FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Clinton Duodu Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clinton Duodu isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Clinton Duodu Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clinton Duodu Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clinton Duodu şuan Bechem United FC takımında oynamakta ve 10 numaralı formayı giymektedir.

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