Clinton Kumi kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clinton Kumi Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clinton Kumi adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clinton Kumi Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clinton Kumi 22 Nisan 2005 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clinton Kumi Forvet mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına 30 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Clinton Kumi'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi 30 Haziran 2023 tarihinde bitmektedir.

Clinton Kumi Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clinton Kumi isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 25 Bin € kadar çıkmıştır.

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Clinton Kumi Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clinton Kumi futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

30 Ocak 2023 yılında Kotoku Royals

Clinton Kumi Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clinton Kumi şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

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