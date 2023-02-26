Clinton Opoku kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clinton Opoku Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clinton Opoku adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clinton Opoku Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clinton Opoku 3 Nisan 2003 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clinton Opoku Orta saha - On Numara mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Asante Kotoko SC futbol takımında oynamaktadır. Asante Kotoko SC takımına 20 Eylül 2021 tarihinde katılmıştır. Clinton Opoku'nin Asante Kotoko SC ile sözleşmesi 30 Haziran 2025 tarihinde bitmektedir.

Clinton Opoku Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clinton Opoku isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Clinton Opoku Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clinton Opoku futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

20 Eylül 2021 yılında Asante Kotoko

Clinton Opoku Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clinton Opoku şuan Asante Kotoko SC takımında oynamakta ve 13 numaralı formayı giymektedir.

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