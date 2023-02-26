Clinton Quaye kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Clinton Quaye Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Clinton Quaye adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Clinton Quaye Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Clinton Quaye 6 Mart 2003 tarihinde doğmuştur. Gana uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Clinton Quaye Kaleci mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Kotoku Royals FC futbol takımında oynamaktadır. Kotoku Royals FC takımına - tarihinde katılmıştır. Clinton Quaye'nin Kotoku Royals FC ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Clinton Quaye Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Clinton Quaye isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 75 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 75 Bin € kadar çıkmıştır.

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Clinton Quaye Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Clinton Quaye Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Clinton Quaye şuan Kotoku Royals FC takımında oynamakta ve 33 numaralı formayı giymektedir.

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