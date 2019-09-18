Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda | Club Brugge Galatasaray maçı canlı izleme linki

İki takım Club Brugge Galatasaray maçı karşı karşıya geliyor. Yapılan TÜRKİYE: Spor Toto 1. Lig - 5. Maç Günü ekranlarda olacak.

Kullanıcılar Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Club Brugge Galatasaray maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda

Sarı Kırmızılı temsilcimizin Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk mücadelesi, Club Brugge Galatasaray maçı olacak. A Grubu'nda Real Madrid ve Paris Saint Germain gibi zorlu rakipleri bulunan Galatasaray, Club Brugge karşısında çıkacağı ilk maçta avantaj sağlamaya çalışacak.

Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk maçında Galatasaray, Club Brugge takımının konuğu olacak. 18 Eylül Çarşamba günü saat 19.55'te oynanacak olan karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Club Brugge Galatasaray maçı canlı izleme linki

Club Brugge Galatasaray maçı ile temsilcimizin Şampiyonlar Ligi mücadelesi başlıyor. Daha önce 3 kez karşılaştığı Club Brugge karşısından 2 beraberlik ve 1 mağlubiyet ile ayrılan Galatasaray, bu kez bir ilki gerçekleştirerek hanesine 3 puan yazdırabilmek için galibiyet parolasıyla yeşil sahaya çıkıyor.

MUHTEMEL 11'LERDE KİMLER VAR?

Club Brugge Galatasaray maçında, sahada olması beklenen muhtemel 11'ler şu şekilde;

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Ricca, Vanaken, Rits (Balanta), Vormer, Dennis, Okereke (Diagne), Diatta

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Lemina, Feghouli, Seri, Babel, Falcao

GALATASARAY NEDEN 19.55'TE OYNUYOR?

Kullanıcılar Club Brugge Galatasaray maçı hangi kanalda merak ediyor. Peki Club Brugge Galatasaray maçı canlı izleme linki var mı? İşte cevabı...

UEFA'nın kararıyla Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak olan mücadelelerin saatlerinde de değişiklik yaşanmıştı.

UEFA, maçları iki ayrı dilime bölerken, Türkiye için klasik olan 21:45 (saatlerin geri alınmadığı dönemlerde 22:45) geleneği de ortadan kalkmıştı. Orta Avrupa Zaman Dilimi'ne göre (CET) maçlar 18:55 ve 21:00'de başlıyor. Bu şekilde Türkiye saatine göre maç saatleri 19:55 ve 22:00 şeklinde değişmiş oldu.