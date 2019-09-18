Club Brugge - Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne Belçika deplasmanında başlayacak ve, A Grubu ilk maçında Club Brugge tarafından ağırlanacak. Maçın 11'leri belli oldu.

CLUB BRUGGE - GALATASARAY

STAT: Jan Breydel

HAKEM: Slavko Vincic

SAAT: 19.55

YAYIN: beIN SPORTS HD 1

İLK 11'LER

CLUB BRUGGE: Mignolet, Mata, Mechele, Simon Deli, Ricca, Vormer, Balanta, Tau, Vanaken, Okereke, Openda

TEKNİK DİREKTÖR: Philippe Clement

GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Lemina, Babel, Feghouli, Falcao

TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim