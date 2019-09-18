Club Brugge - Galatasaray maçı ilk 11'leri belli oldu!
Sarı-Kırmızılılar, Şampiyonlar Ligi'ne Belçika deplasmanında başlayacak. Galatasaray, A Grubu ilk maçında Club Brugge tarafından ağırlanacak.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne Belçika deplasmanında başlayacak ve, A Grubu ilk maçında Club Brugge tarafından ağırlanacak. Maçın 11'leri belli oldu.
CLUB BRUGGE - GALATASARAY
STAT: Jan Breydel
HAKEM: Slavko Vincic
SAAT: 19.55
YAYIN: beIN SPORTS HD 1
İLK 11'LER
CLUB BRUGGE: Mignolet, Mata, Mechele, Simon Deli, Ricca, Vormer, Balanta, Tau, Vanaken, Okereke, Openda
TEKNİK DİREKTÖR: Philippe Clement
GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Lemina, Babel, Feghouli, Falcao
TEKNİK DİREKTÖR: Fatih Terim
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