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Club Brugge Galatasaray maçı özet izle | Club Brugge Galatasaray maç özeti

AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 1. Maç Günü kapsamında Club Brugge Galatasaray maçı oynandı. Spor severler ise Club Brugge Galatasaray maçı özet izle merak etmekte. İşte Club Brugge Galatasaray maç özeti...

İki takım Club Brugge Galatasaray karşı karşıya geldi. Yapılan AVRUPA: Şampiyonlar Ligi - Grup Aşaması - 1. Maç Günü ise ekranlardaydı.

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Club Brugge Galatasaray maçı özet izle

 

Club Brugge Galatasaray maç özeti

Ülkemizi Şampiyonlar Ligi'nde temsil eden Galatasaray grubundaki ilk maçında Club Brugge ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı.

Club Brugge Galatasaray maçı özet izle | Club Brugge Galatasaray maç özeti

51. dakikada Club Brugge gole yaklaştı. Orta sahadan savunmanın arkasına atılan topa hareketlenen Bonaventure ceza sahasına girip şutunu çekti, Muslera meşin yuvarlağın kaleye gitmesine izin vermedi. 

54. dakikada sağ taraftan kullanılan köşe vuruşunda Okereke ceza sahası içinde meşin yuvarlağa kafayla vurdu, Muslera kaleye giden topu kurtardı. Ardından savunma meşin yuvarlağı uzaklaştırdı. 

Club Brugge Galatasaray maçı özet izle | Club Brugge Galatasaray maç özeti

61. dakikada ceza sahası dışı sağ çaprazında Seri'nin pasında topu önünde bulan Feghouli'nin şutunda meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.

82. dakikada Nagatomo'nun uzak mesafeden şutunda meşin yuvarlak az farkla auta gitti.

90. dakikada Seri'nin sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda Falcao ön direkte topa kafayla vurdu, meşin yuvarlak yan ağlarda kaldı.

Karşılaşma, golsüz eşitlikle sona erdi.

Club Brugge Galatasaray maçı özet izle | Club Brugge Galatasaray maç özeti

Stat: Jan Breydelstadion

Hakemler: Slavko Vincic, Tomaz Klancnik, Andraz Kovacic (Slovenya)

Club Brugge: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Vormer, Rits (Dk. 86 Balanta), Vanaken, Bonaventure (Dk. 73 Diagne), Diatta, Okereke (Dk. 60 Openda)

Galatasaray: Muslera, Mariano (Dk. 90 Şener Özbayraklı), Marcao, Luyindama, Nagatomo, Nzonzi, Lemina (Dk. 61 Emre Mor), Seri (Dk. 90+3 Donk), Babel, Feghouli, Falcao

Sarı kartlar: Dk. 56 Lemina, Dk. 73 Nzonzi, Dk. 90+4 Donk (Galatasaray), Dk. 73 Openda, Dk. 80 Vormer (Club Brugge)

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