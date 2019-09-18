Club Brugge - Galatasaray maçının ilk 11'leri belli oldu UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında Club Brugge ile Galatasaray arasında oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu.

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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu'nun ilk haftasında Club Brugge ile Galatasaray arasında oynanacak maçın ilk 11'leri belli oldu. Jan Breysel Stadyumu'nda TSİ 19.55'te başlayacak müsabakada Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Slavko Vincic düdük çalacak. Vincic'in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic üstlenecek. İki takımın ilk 11'leri şu şekilde: CLUB BRUGGE: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Rits, Vormer, Vanaken, Bonaventure, Okereke, Diatta GALATASARAY: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Seri, Lemina, Feghouli, Babel, Falcao DHA



