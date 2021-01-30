Clubhouse uygulaması nedir? Nasıl kullanılır? Clubhouse nasıl üye olunur?

Milyonlarca kişinin kullandığı Facebook, Twitter ve Instagram uygulamaları sunduğu yenilikçi ve birden fazla özellik nedeniyle çokça tercih edilip kullanılmaktadır. Son günlerde ise Clubhouse uygulamasını kullanan kişi sayısı artış gösterdi. Sunduğu özellik ile farklı bir konsept sunan Clubhouse'da yazılı ve görsel paylaşım imkanı bulunmuyor. Peki Clubhouse uygulaması nedir? Nasıl kullanılır ?

CLUBHOSEU UYGULAMASI NEDİR?

Clubhouse uygulamasında yazılı mesaj, yorum, beğeni ve fotoğraf paylaşımı yapılmıyor. Kullanıcılar bu uygulamada sesli paylaşım yapıyor. Bu paylaşımı yapmak için de sesli sohbet odalarına giriş yapıyor. Yeni geliştirilen bu uygulamaya yalnızca iPhone kullanıcıları katılabiliyor. İleriki süreçte Android için bir uygulama geliştirilmesi bekleniyor.

CLUBHOUSE UYGULAMASINA NASIL ÜYE OLUNUR?

Clubhouse, uygulamasını kullanmak isteyen kişi bir forum veya bilgi doldurarak uygulamaya giriş yapamıyor. Bu uygulamada davetiye sistemiyle üye alımı yapılıyor. Bu kapsamda uygulamaya üye olan birisinin sizi davet etmesi gerekiyor. Telefon numarasıyla kayıt olmak isterseniz ve bir davetiyeniz yoksa bekleme listesine alınıp bekliyorsunuz. Biri davet etmediyse sıranız gelirse üye olarak Clubhouse’a giriş yapabilirsiniz.

Clubhouse son günlerde internet fenomenlerinin akınına uğradı. Türkiye’de milyonlarca takipçisi olan birçok ünlü isim Clubhouse’da yaptığı paylaşımları diğer mecralarda da paylaşıyor.

CLUBHOUSE DAVET KODU NASIL ALINIR?

Clubhouse davet kodunu uygulamaya üye olan bir arkadaşınızdan edinebilirsiniz. Veya Twitter'da arama kısmına Clubhouse yazarak burada paylaşılan kodlarından birini edinerek alabilirsiniz. Uygulamaya kodu almak için bu yöntemler dışında bir yol bulunmuyor.