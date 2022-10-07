CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü ne iş yapar, CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.
CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü Tanımı;
__
CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü Maaşları
CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.
İşkur CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü İş İlanları İçin Tıklayın
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu :
8112.25
Meslek Adı :
CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü
Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :
Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu :
Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Grubu :
Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri
Meslek Birim Grubu :
Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :
İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :
Görev ve İşlem Basamakları :
CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Güncel Meslek : EVETYORUM KAT: Yukarıdaki CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü maaşlarına ek olarak sizlerde CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü mesleğinde aldığınız maaşları yorum bölümünde bizlere iletebilirsiniz. Sizlerin iletmiş olduğu bilgilerle haberimiz yeniden düzenlenebilecektir. Ayrıca yaptığınız yorumlar diğer okuyucularımızda bu bilgiden istifade edeceklerdir. Yorum bölümümüzden yorum yapmayı unutmayın.
Asgari ücretin işverene maliyeti 2022 | Yeni asgari ücretin işverene maliyeti ne kadar?
Asgari ücret günlük ne kadar 2022 ? | Asgari ücret günlük net tutar nedir?
Asgari ücret ne kadar oldu 2022? Ne kadar arttı? Asgari ücrete yüzde kaç zam geldi?