CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

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CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü Tanımı;

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CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2022 CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü Maaşları

CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8112.25

Meslek Adı :

CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Madencilik Ve Mineral İşleme Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Mineral Ve Taş İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Görev ve İşlem Basamakları :

CNC Mermer İşleme Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak: vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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