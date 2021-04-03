CNC Plazma Kesim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları, İş İlanları

CNC Plazma Kesim Operatörü görev tanımı nedir, ne iş yapar, hangi bölümü okumak gerekir, hangi belgeler gereklidir? Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sac, Paslanmaz Çelik, Alüminyum, Prinç, Bakır, Gümüş ve Titanyum gibi iletken metalleri ve ürünleri imalat resimlerine uygun olarak plazma kesim yöntemi ile kesen kişidir.

CNC Plazma Kesim Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 CNC Plazma Kesim Operatörü Maaşları

CNC Plazma Kesim Operatörü maaşı ortalama aylık 4.890 - TL’dir. En düşük maaşı 3.850-TL, En yüksek ise 6.570 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız, İŞKUR iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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CNC Plazma Kesim Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak Gerekir?

İlköğretim seviyesindeki eğitim bu meslek için yeterlidir.

CNC Plazma Kesim Operatörü Ne İş Yapar?

CNC Plazma Kesim Operatörü; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Kesilecek malzemeyi tezgâha yerleştirmek,,

b) Kesime uygunluğu için malzemenin kalınlığını, kaplama kalınlığını ve yüzey pürüzlülüğünü ve dalgalılığını kontrol etmek,

c) imalata uygun olarak markalama yapılacak yüzeyi hazırlamak,

d) İş parçasını imalat resmine uygun olarak markalama yapmak,

e) Lazer, plazma kesim makinesi için parametrelerin seçimini yapmak

f) Plazma kesme tezgahında seçtiği parametreye uygun nozulun, koruma zırhının ve elektrodun torca takılmasını sağlamak,

g) Plazma kesme tezgahında malzemenin kalınlığına göre ilgili tablodan akım değerini, torç yüksekliğini ve kesim gaz basıncını seçmek,

h) Kesilecek malzemenin referans konumunu ayarlamak,

i) Kesilecek malzemenin ebatlarını girmek,

j) Lazer ve plazma kesme tezgâhında kesim işlemi yapmak,

k) Kesilen ilk parçanın imalat resmindeki ölçülere uygunluğunu kontrol etmek,

l) Ölçüm sonuçlarına göre, makinenin ayarlarını yapmak,

m) Kesim süresince kesimi gözlemler problem olduğunda müdahale etmek

vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

CNC Plazma Kesim Operatörü Meslek Ana Grubu:

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

Meslek Alt Ana Grubu:

Meslek Alt Ana Grubu, Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlardır.

Meslek Grubu:

Meslek Grubu, Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlardır.

CNC Plazma Kesim Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde CNC Plazma Kesim Operatörü mesleğinin meslek kodu 7223.23 olarak belirlenmiştir

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