CNC Programcısı Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 CNC Programcısı Yardımcısı maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde CNC Programcısı Yardımcısı pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; CNC Programcısı Yardımcısı nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan CNC Programcısı Yardımcısı olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

CNC Programcısı Yardımcısı Maaşı Ne Kadar? 2022 CNC Programcısı Yardımcısı Maaşları

CNC Programcısı Yardımcısı maaşı ortalama olarak aylık 6850_TL'dir. En düşük CNC Programcısı Yardımcısı maaşı 5550_TL, En yüksek ise 8150_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR CNC Programcısı Yardımcısı iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3115.58

Meslek Adı :

CNC Programcısı Yardımcısı

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

Fizik Ve Mühendislik Bilimleri Teknisyenleri

Meslek Birim Grubu :

Makine Mühendisliği Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi

: Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

İş sağlığı ve güvenliği önlemlerini alarak, çevre koruma mevzuatı ve kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun, tanımlanmış görev talimatlarına göre; iş organizasyonu yapan ve uygulayan, üretimi yapılacak iş parçasını ve işe uygun kesici takımı seçen, tezgahı programa göre ayarlayan, tezgaha uygun CNC kodlarını yazan, bilgisayar destekli imalat programları yardımıyla işlem sırasına göre üretim kodlarını ve hazır programları kullanan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

CNC Programcısı Yardımcısı, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Çalışanlara ve diğer birimlere verilen işi takip etmek

e) İş parçası için kullanılacak takımları belirlemek f

) Kesici uç belirlemek

g) Takım tutucularını seçmek

h) Takımın özelliklerini tezgâha tanıtmak

i) Tezgâhı referans konumunu belirlemek ve göndermek

j) İşlenecek parçanın referans konumunu belirlemek

k) İşlenecek parçayı bağlama kalıbının (fikstürün) referans noktasına göre bağlamak

l) Parçanın üzerinde belirlenen referans noktasına göre program yazmak

m) Sıfırlama noktalarını değiştirmek

n) CNC kodlarını yazmak

o) Tezgâhın teknik özelliklerine göre program yazmak

p) Koordinat sistemlerine göre program yazmak

q) Kesme ve ilerleme hesaplarını yapmak

r) Kodlama sistemini belirlemek

s) Talep edilen işin kodlarını sıralamak

t) İşlem basamaklarını belirlemek

u) Hazırlanan programı simülasyon ile kontrol etmek

v) Programa göre tezgahı test etmek

w) Tezgahın parametre ayarlarını yapmak

x) Bilgisayar destekli imalat programı kullanmak

y) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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