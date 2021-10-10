CNC Punch Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 Maaşları ve İş İlanları

CNC Punch Makinesi Operatörü görev tanımı nedir, CNC Punch Makinesi Operatörü ne iş yapar, CNC Punch Makinesi Operatörü olmak için hangi bölümü okumak gerekir? CNC Punch Makinesi Operatörü mesleğine sahip olabilmek için hangi belgelerin gerektir tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

CNC Punch Makinesi Operatörü Tanımı;

makine parçası gibi benzer mekanik araç ve aksam üreten fabrika ve atölyelerde çalışan, üretimi takip eden, yönlendiren, kontrol eden kişiye verilen mesleki unvandır.

CNC Punch Makinesi Operatörü Maaşı Ne Kadar? 2021 CNC Punch Makinesi Operatörü Maaşları

CNC Punch Makinesi Operatörü maaşı ortalama aylık 3.060 - TL’dir. En düşük CNC Punch Makinesi Operatörü maaşı 2.826 -TL, En yüksek ise 3.300 - TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR CNC Punch Makinesi Operatörü iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

CNC Punch Makinesi Operatörü Olmak İçin Hangi Bölümü Okumak / Hangi Okul Mezunu Olmak Gerekir?

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim

CNC Punch Makinesi Operatörü Ne İş Yapar?

CNC Punch Makinesi Operatörü, işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

CNC Punch Makinesi Operatörü Meslek Ana Grubu :

Sanatkarlar Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Alt Ana Grubu :

Metal İşleme, Makine Ve İlgili İşlerde Çalışan Sanatkarlar

Meslek Grubu :

Demirciler, Alet Yapımcıları Ve İlgili İşlerde Çalışanlar

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Takım Tezgahı Kurucuları Ve Operatörleri

CNC Punch Makinesi Operatörü Meslek Kodu Nedir?

Türk Meslekler sözlüğünde CNC Punch Makinesi Operatörü mesleğinin meslek kodu 7223.58 olarak belirlenmiştir



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