CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

"2022 CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi maaşı ne kadar, kaç para?" diye bir araştırma içerisindeyseniz, Bölge Gündem Haber editör ekibi bu soruların yanıtını piyasada araştırdı. Sizde CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi pozisyonunda çalışıyorsanız veya bu meslekte kariyer planlıyorsanız bu içerikle ile birlikte; CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi nasıl olunur, iş imkanları nedir, bu mesleğine sahip olabilmek için ne mezunu ve hangi belgelerin gerektiğini bu makalemizden kolay bir şekilde öğrenebilirsiniz.

İçeriğimize başlamadan önce her firmanın ödeme politikası ve maaş politikası farklılık gösterdiğini belirtelim. Maaş belirlemede en önemli kriter personelin niteliği ve tecrübesidir. Bu çerçevede makaledeki fiyatlar sektör de yer alan CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi olarak çalışan bireylerin aldıkları maaş göz önünde bulundurularak hesaplanmıştır.

CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi Maaşı Ne Kadar? 2022 CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi Maaşları

CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi maaşı ortalama olarak aylık 8950_TL'dir. En düşük CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi maaşı 7650_TL, En yüksek ise 10250_TL'dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

3139.22

Meslek Adı :

CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Teknisyenler, Teknikerler Ve Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Alt Ana Grubu :

Bilim Ve Mühendislik İle İlgili Yardımcı Profesyonel Meslek Mensupları

Meslek Grubu :

İşlem Kontrol Teknikerleri

Meslek Birim Grubu

: Başka Yerde Sınıflandırılmamış İşlem Kontrol Teknisyenleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

Ortaöğretim (Lise ve Dengi)

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

CNC takım tezgahları ile ilgili ürün ve üretim sistemlerinin üretildiği ve/veya kullanıldığı sektörlerde; iş organizasyonu yapan, uygulama eğitimi hazırlık işlemlerini gerçekleştiren, takım ve avadanlıkların bakımı, kontrol paneli ve son kullanıcı işlemleri ve üretimini sürdürebilirliği konularında eğitim veren ve danışmanlık yapan, CNC takım tezgahlarını devreye alan ve mesleki gelişim faaliyetlerini yürüten nitelikli kişidir. Görev ve İşlem Basamakları : CNC Takım Tezgahları Uygulama ve Servis Görevlisi, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği, yangın ve acil durum kurallarını uygulamak

b) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak

c) İş organizasyonu yapmak

d) Faaliyetler için araç, gereç ve donanım temin etmek

e) Çalışma esaslarını ve çalışma yerini düzenlemek

f) İş süreçlerinde koordinasyon sağlamak

g) Dijital arşivleme yapmak

h) CNC takım tezgahlarını devreye almak

i) CNC takım tezgahının ve tezgah avadanlıklarının bakım eğitimlerini vermek

j) CNC takım tezgahının periyodik bakım eğitimlerini vermek

k) CNC takım tezgahlarında uygulama eğitimi hazırlıklarını yapmak

l) CNC takım tezgahları için kontrol paneli ve son kullanıcı eğitimlerini vermek

m) CNC takım tezgahlarında parça bağlama ve takım seçimi eğitimi vermek

n) CNC takım tezgahlarında parça programlama eğitimi vermek

o) Üretim sürdürülebilirliği için eğitim vermek ve danışmanlık yapmak

p) Üretim danışmanlığı yapmak q) Eğitim sonuç raporlaması yapmak

r) Mesleki gelişim faaliyetlerine katılmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

Güncel Meslek : EVET

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